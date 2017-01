"É bom ter o seu trabalho reconhecido. Mas estou muito bem no Grêmio", diz Geromel

Vai ficar

Após o treino da Seleção Brasileira desta terça-feira. Geromel voltou a falar sobre o seu futuro. Questionado sobre o interesse do Flamengo, o zagueiro elogiou o clube carioca, mas ressaltou que seu desejo é permanecer em Porto Alegre.

— Um clube como o Flamengo, um gigante. Sempre é bom ter o seu trabalho reconhecido. Mas estou muito bem lá no Grêmio.

Leia mais

Vice de futebol do Grêmio não vê risco de perder Pedro Geromel

Romildo diz que Grêmio recusou duas propostas por Geromel

Empresário diz que Pedro Rocha tem renovação de contrato com o Grêmio "80% acertada"



O Grêmio, após reunião do Conselho de Administração, decidiu recusar uma investida do clube carioca apresentada pelo empresário Maickel Portela. Além do clube carioca, uma proposta do futebol turco foi rechaçada.

— Estou bem focado no Grêmio. Estou feliz no clube, não vejo por que sair agora — disse Geromel.

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*ZHESPORTES