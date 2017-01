Empresário reúne-se com a direção do Grêmio para acertar detalhes sobre Beto da Silva 

Negócios

O empresário Jorge Baideck veio ao CT Luiz Carvalho, do Grêmio, para uma reunião com o vice de futebol Odorico Roman. Os dois esperam definir ainda nesta terça-feira (17) os detalhes finais para a vinda do atacante peruano Beto da Silva, do PSV, da Holanda.

- Estou confiante - disse Baideck por telefone antes de entrar para a reunião.

O empresário disse que é preciso respeitar o fuso da Holanda - três horas a mais em relação ao Brasil - para esperar pelos próximos passos. É possível que tenha havido uma pausa nas atividades no escritório do clube holandês, o que poderia retardar o envio de algum documento.

Oficialmente, ainda não há um acordo quanto ao modo de parcelamento dos 400 mil euros - aproximadamente R$ 1,2 milhão.



