Flamengo confirma que Fernandinho se reapresentará ao Grêmio no dia 12

Fernandinho estará na reapresentação do Grêmio no dia 12

Fernandinho estará na reapresentação do Grêmio no dia 12 Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Uma das atrações do Grêmio na reapresentação do elenco, no dia 12 de janeiro, será o meia-atacante Fernandinho. Após atuar no Flamengo por empréstimo em 2016, o jogador permanece vinculado ao clube gremista. Diante disso, o jogador estará à disposição do técnico Renato Portaluppi no início dos trabalhos da temporada.

– Com certeza. O vínculo do jogador com o Flamengo se encerrou em 31 de dezembro e o jogador pertence ao Grêmio – disse o diretor-executivo de futebol do clube carioca, Rodrigo Caetano, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Porém, a presença na reapresentação não é garantia de que Fernandinho atuará pelo Grêmio. O próprio Flamengo analisa ainda a possibilidade de fazer uma nova proposta pelo atleta. No entanto, isso não deve ocorrer tão cedo. Os dirigentes flamenguistas aguardarão uma posição da direção gremista sobre o assunto.

– O Fernandinho foi muito bem conosco. É um profissional exemplar e querido por todos. Se houver a possibilidade de extensão do empréstimo, vamos avaliar com carinho. Mas primeiro vamos aguardar uma posição do Grêmio sobre a ideia de utilização do jogador para depois tentarmos algo – completou Caetano.

Caso não ocorra acerto com o Flamengo, existe a possibilidade de Fernandinho ser negociado com outro clube.

