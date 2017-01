Grêmio anuncia a contratação do atacante Jael 

Oficial

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação de Jael. O jogador é o quarto reforço anunciado para a temporada 2017. Nesta quarta-feira, o atacante de 28 anos foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato com o clube por uma temporada.

Jael se profissionalizou com a camisa do Criciúma e passou por diversos clubes do Brasil. Pelos vários gols anotados por onde passou, o artilheiro recebeu a alcunha de Jael, o Cruel. Em 2014 seus gols foram vitais na campanha do Joinville que culminou com o título da Série B.

O Grêmio não divulgou quando o atacante será apresentado.

Confira a ficha técnica do jogador:

Nome completo: Jael Ferreira Vieira

Posição: Atacante

Nascimento: 30/10/1988 (28 anos)

Naturalidade: Várzea Grande/MT

Clubes: Criciúma/SC, Atlético/MG, Cruzeiro/MG, Goiás/GO, Bahia/BA, Kalmar-SUE, Bahia/BA, Portuguesa/SP, Flamengo/RJ, Sport/PE, Seongnam/COR, São Caetano/SP, Joinville/SC, Chongqing Lifan/CHN, Joinville/SC.

Títulos: Campeão Brasileiro da Série B (2014).

