Leonardo Oliveira: a opinião de um catarinense de Joinville sobre Jael

Opinião

Conversei por telefone com o repórter da RBS TV Jonville Rômulo Balbinotti. Ele acompanhou de perto a segunda passagem de Jael pelo Joinville. O centroavante desembarcou da China no final de julho. Estava nove quilos mais magro. Herança, me conta Rômulo, da falta de adaptação à culinária chinesa e também à dedicação aos treinos.

Leia mais:

Grêmio anuncia a contratação do atacante Jael

Reforço do Grêmio, Jael divide torcida e tem polêmicas na carreira

Leonardo Oliveira: anunciar Jael não é um bom recado à torcida



Quatro meses depois, porém, Jael havia voltado a ser o centroavante pesado da primeira passagem, entre 2014 e 2015. Os dois pênaltis errados no final do 1 a 1 com o Bragantino, em confronto direto na luta contra o rebaixamento, estremeceram sua relação com a torcida.

Jael também ficou marcado, segundo Rômulo, porque, na ânsia de salvar o time, saiu demais da área para buscar o jogo. Por falta de característica, errou demais. Embora tenha atuado como meia na China.