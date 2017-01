Grêmio oficializa contratação do lateral Leonardo Gomes

Acerto

O Grêmio confirmou na tarde desta quinta-feira a contratação do lateral-direito Leonardo Gomes, que foi campeão da Série C com o Boa. O jogador é o terceiro reforço do grupo, que também conta com o volante Michel e com o lateral-direito Léo Moura.



Leonardo Gomes tem 20 anos e foi revelado pelo Vila Nova em 2013. Ele também tem passagem pelo Cruzeiro antes de defender o Boa. O contrato com o Grêmio é de três anos.



— Expectativa muito boa, espero dar muitas alegrias. Esotu feliz em assinar com este grande clube — disse o lateral, em entrevista à Grêmio TV.



