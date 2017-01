Laterais Léo Moura e Leonardo são apresentados no Grêmio

Reforços

Dois novos reforços do Grêmio para a temporada foram apresentados na tarde desta segunda-feira. Leo Moura e Leonardo chegaram para compor o grupo de Renato Portaluppi na busca pela conquista pela Libertadores em 2017.



– Primeiro, estou realizando um sonho de jogar no Grêmio. Estou com 38 anos e vestir uma camisa como a do Grêmio é motivo de orgulho e alegria. Quanto à Libertadores, pode ser a última da minha carreira. Estou focado e empenhado. É o título que me falta. Estou muito empolgado – disse o lateral-direito ex-Flamengo, para emendar sobre a motivação de seguir jogando: – No Santa Cruz, no ano passado, me perguntaram sobre o que me motiva aos 38 anos. Respondi que era títulos, e cheguei e conquistei dois. Então, aqui no Grêmio, é vestir uma camisa de um clube gigantesco como o Grêmio e disputar títulos, e a Libertadores é o que falta para fechar o livro com chave de ouro



Leia mais:

Cláudio Furtado: o Renato entende mesmo de futebol



Questionado sobre o que espera sobre a temporada, ao lado de nomes tão experientes como Léo Moura, o jogador de 20 anos disse já ter conversado bastante com o grupo e comentou sobre o fanatismo do pai no futebol do companheiro de apresentação:



– Meu pai é fã do Léo Moura desde a época do Flamengo. Já conversei bastante com ele – disse Leonardo Gomes.



– É gratificante ouvir isso, tudo o que eu fiz foi para deixar um legado – emendou Léo Moura.



Léo Moura chega para reforçar o Grêmio por indicação do técnico Renato Portaluppi. Segundo o próprio jogador, houve uma conversa ao fim do ano passado e o treinador mostrou interesse em contar com o lateral em 2017. Apesar de ser apresentado ao lado de outro lateral-direito, Léo Moura não teme a disputa com Edílson pela posição:



– É natural, uma disputa sadia. O Edílson fez um grande campeonato. Vou buscar meu espaço – finalizou o jogador.

Após sair do Flamengo em 2015, o lateral teve passagens apagadas no Fort Lauderdale Strikers, dos EUA, e no futebol indiano, onde defendeu o Goa, sob o comando de Zico. Em 2016, recebeu o convite do Metropolitano para disputar o catarinense. Na ocasião, o time era comandado por Valdir Espinosa. Jogando como meia, teve bom desempenho no Catarinense e despertou o interesse do Santa Cruz, que o contratou para a disputa da Série A.



Já Leonardo Gomes, foi destaque da campanha do Boa na Série C e chega ao Grêmio como aposta.



* ZHESPORTES