Cláudio Furtado: o Renato entende mesmo de futebol

Foto: Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Renato Portaluppi foi craque dentro do campo, talvez o maior do Grêmio. Pelo menos em relação às conquistas mais importantes da história, como Libertadores e Mundial. Agora, saiu direto das areias do Leblon, sem a necessidade de estágios em grandes clubes da Europa, ouvindo ensinamentos de treinadores consagrados e bajulados, e levantou mais uma taça, para alegria da imensa torcida tricolor, que há 15 anos não comemorava um título de grande expressão. Só que seu conhecimento sobre futebol é bem mais amplo e pode ser constatado em outras tantas diversas atitudes, muitas delas não carimbadas por alguns torcedores, e até criticadas em um primeiro momento.

Vamos começar pelo último ato: a indicação e contratação de Leonardo Moura, que recebe críticas como um jogador ultrapassado. Não é verdade. Jogou bem no Santa Cruz, atuando na maioria dos jogos do Brasileiro. Foi destaque nos enfrentamentos contra Grêmio e Inter. Léo é um jogador acostumado a grandes partidas, atua nas duas laterais, e bem, e também no meio-campo. Quase não erra passes. E tem liderança. Certamente será extremamente útil nas diversas competições do Grêmio neste ano.

Outras decisões acertadas: fechou a zaga com Kannemann ao lado do Geromel, deu confiança para Edilson e Marcelo Oliveira, fechou o meio-campo com Maicon, o jogador que menos erra passes no futebol brasileiro e maior líder do grupo de atletas, e com o Walace, que, se aprimorar as cabeçadas, será um atleta completo, certamente de Seleção Brasileira. Achou o lugar certo para o Ramiro no esquema tático da equipe etc. É bom lembrar que confiou no Pedro Rocha, destaque no inesquecível jogo contra o Atlético, lá no Mineirão.

Luan é fora de série, com qualquer treinador. Mas, é bom recordar, foi o Renato que bancou Douglas em sua passagem anterior como treinador do Grêmio. E o velhinho, para o qual muitos torciam o nariz, destacou-se no ano passado, agora com contrato renovado por mais dois anos, com a bênção de toda a torcida.

Respeitem os conhecimentos, a liderança, as indicações do Renato. Claro que ele também pode e vai errar. Mas bem menos que outros figurões que andam por aí. Além de tudo, ele é torcedor do Grêmio.

Precisa mais?

