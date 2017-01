Bruno Grassi espera ter mais oportunidades no Grêmio em 2017

Expectativa

Em entrevista coletiva na manhã deste domingo, o goleiro Bruno Grassi garantiu que não recebeu propostas para sair do Grêmio e que sua ideia sempre foi permanecer no Tricolor.

— Sou feliz em vir trabalhar todos os dias aqui no clube — afirmou o jogador.

Devido à quantidade de jogos previstos para este ano, Grassi espera ter mais oportunidades no time titular. Segundo o reserva de Marcelo Grohe, a expectativa é jogar mais vezes, até porque haverá desgaste de atletas na temporada — o Grêmio jogará Gauchão, Primeira Liga, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

O goleiro também reforçou na entrevista as expectativas para o time em 2017. Para Grassi, o mais importante é o grupo manter o mesmo nível de concentração do fim do ano passado para garantir novas conquistas.

Foto: Rafael Colling / Rádio Gaúcha

A manhã deste domingo foi de trabalhos físicos no Grêmio. Os goleiros fizeram trabalhos de saída de gol com o preparador Rogério Godoy. O lateral-direito Edílson, que recentemente fez cirurgia no joelho, intensificou os trabalhos de recuperação.

*RÁDIO GAÚCHA