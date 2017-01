Preparador de goleiros do Grêmio afirma que objetivo é retomar a regularidade em 2017

Para melhorar

O preparador de goleiros do Grêmio, Rogério Godoy, concedeu entrevista coletiva na manhã deste sábado, após a primeira sessão de treinamentos, e afirmou que, apesar do título da Copa do Brasil, ele detectou coisas que precisam ser melhoradas em relação aos arqueiros gremistas.



Para Rogério, "retomar a regularidade é o grande objetivo". Ele argumenta que os anos de 2014/15 do titular Marcelo Grohe foram superiores à temporada passada, classificada por ele como "de altos e baixos" em relação ao desempenho do camisa 1 tricolor.



Quando questionado sobre a bola aérea, problema que atormentou o time em boa parte de 2016, Godoy fez questão de ressaltar que isso nunca é problema só dos goleiros ou zagueiros.



– O casamento perfeito da zaga Geromel e Kannemann facilitou o trabalho de Marcelo.



Para Rogério Godoy,"Marcelo é um espelho para os demais goleiros do clube", especialmente os mais jovens.



Titular da preparação de goleiros desde a saída de Francisco Cersozimo em 2012, Godoy ainda fez questão de valorizar as boas atuações de Bruno Grassi e Léo, nos momentos em que foram chamados para substituir Grohe no último ano.