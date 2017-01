Preparador físico do Grêmio destaca boa forma de Léo Moura

Fininho

O preparador físico do Grêmio, Rogério Dias, também concedeu entrevista neste sábado no CT Luiz Carvalho e fez uma avaliação sobre como recebeu o grupo campeão da Copa do Brasil, após o período de férias, e também os três reforços já anunciados.



- O grupo chegou dentro do esperado, com alguns jogadores que tem propensão a ganhar um pouco de peso, com um excesso já aguardado - disse ele, projetando uma reavaliação com 10 dias de trabalho.



Ao ser questionado sobre os reforços Léo Moura, Léo Gomes e Michel, o preparador físico destacou a forma do lateral-direito, ex-Santa Cruz:



- Todos chegaram bem equilibrados no aspecto muscular, especialmente o Léo Moura, que tem um base de muito tempo em grandes clubes.



Ainda sobre Léo Moura, Rogério disse que ele fará parte do grupo que realiza trabalho de prevenção e estabilização física do qual fazem parte Douglas, Marcelo Oliveira, Pedro Geromel e Kannemann.



Com calendário extenso, Rogério Dias projeta um trabalho progressivo, saindo da parte de resistência física para força e potência, antes da manutenção que será realizada no decorrer do ano, já que o Grêmio poderá chegar na casa de 80 jogos.

Rogério Dias na coletiva deste sábado Foto: Guilherme Araújo / Divulgação