Léo Moura é destaque em trabalho físico do Grêmio 

Fôlego de menino

Sob forte calor, os jogadores do Grêmio foram divididos em dois grupos e deram 10 piques no entorno de um dos gramados do CT, percorrendo uma distância de pelo menos 400 metros a cada volta. Cada percurso era feito no tempo médio de 40 segundos, sob gritos de incentivo do preparador Rogério Dias ao notar o cansaço.

Na chegada, os jogadores ainda precisavam cabecear bolas na direção de uma goleira, enquanto o outro grupo iniciava sua corrida. Com 38 anos, o lateral-direito Léo Moura foi um dos destaques, puxando a fila mais de uma vez.

- Ele parece um guri de 18 anos - surpreendeu-se o jovem volante Kaio, um dos que ficaram atrás de Léo Moura.

Os zagueiros Geromel e Kannemann também mostraram boa resistência, assim como os volantes Ramiro e Walace.

Pela tarde, o trabalho deverá ser com bola, sob o comando de Renato Portaluppi. Pela manhã, o técnico foi ao gramado, mas apenas observou as corridas.

*RÁDIO GAÚCHA