Barrios deixa concentração do Palmeiras, e acerto com o Grêmio fica próximo

A caminho

Barrios está no Palmeiras desde 2015

Barrios está no Palmeiras desde 2015 Foto: Dante Fernandez / AFP

A negociação entre o Grêmio e Lucas Barrios avançou bastante nesta terça-feira. E ganhou um sinal inequívoco de que está próxima de um desfecho positivo no final da noite: o atacante paraguaio deixou a concentração do Palmeiras e não ficará à disposição do técnico Eduardo Baptista para o clássico desta quarta, contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

Leia mais:

Protagonismo e Libertadores: como o Grêmio tenta trazer Lucas Barrios

Grêmio entra com pedido na CBF para impedir Atlético-MG de contratar nos próximos dois anos

Empresário de Pedro Rocha revela entrave na renovação: "Grêmio voltou atrás"



A informação da saída de Barrios da Academia de Futebol, o CT palmeirense, foi confirmada por fontes ligadas ao clube paulista. O Grêmio não se pronuncia sobre a negociação. O centroavante é uma das possíveis "extravagâncias" que o presidente Romildo Bolzan pensa em contratar para reforçar o grupo tricolor na disputa da Copa Libertadores 2017.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Play Store

*ZHESPORTES