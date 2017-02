Cirurgia de Douglas vai ocorrer nesta segunda-feira

Lesão

O prazo de seis meses para recuperação do meia Douglas após ruptura no ligamento do joelho começa a contar nesta segunda-feira. A cirurgia do jogador está confirmada para ocorrer às 10h no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A partir disso, um longo trabalho, que vai envolver uma equipe multidisciplinar, tentará deixar Douglas pronto para retornar aos gramados.

O médico do Grêmio Márcio Bolzoni ressalta que o processo de recuperação exigirá fisioterapia em dois turnos em seis meses.

- Por sorte, o Douglas conta com uma estrutura dentro do clube que vai dar condições para ele conseguir voltar bem.

Leia mais

Douglas defende Tilica em post: "Ele não teve culpa alguma"

Jogadores do Grêmio postam mensagens de apoio a Douglas: "Te esperamos, maestro pifador"

Muletas e fisioterapia: como serão os seis meses de recuperação de Douglas



As corridas só vão começar no quarto mês depois da cirurgia. Até lá, no entanto, o meia vai passar por muitas sessões de atividades físicas, principalmente fisioterapia.

A idade não interfere no prazo para que o meia esteja apto para retornar. Para efeito de comparação, o mesmo procedimento foi feito com outros dois jogadores que são titulares no Grêmio atualmente. Mais jovens do que Douglas é atualmente, Marcelo Oliveira e Ramiro também pararam por seis meses. A esperança dos médicos e dos torcedores gremistas é que o camisa 10 esteja à disposição para as fases finais da Libertadores, a partir de setembro.

RÁDIO GAÚCHA