Fernandinho sente dores e é baixa em treino do Grêmio com o "time da Primeira Liga"

Problema

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, já definiu que vai usar time titular no jogo de domingo, contra o Caxias, pelo Gauchão. Como esses atletas realizaram apenas um trabalho regenerativo no treino desta quinta à tarde - já que participaram da vitória sobre o Ypiranga -, o treinador aproveitou para ajustar a equipe reserva, que atuará na próxima quarta, contra o Flamengo, pela Primeira Liga. O meia-atacante Fernandinho sentiu dores e deixou a atividade mais cedo.



O treino foi um coletivo entre os atletas reservas. Vários reforços que chegaram recentemente ao clube, que devem estrear no jogo contra os cariocas, atuaram na equipe "titular", como o zagueiro Bressan, o lateral Cortez, o volante Michel, o meia-atacante Fernandinho e o atacante Jael. Outras caras novas participaram do time "reserva", como o meia Maxi Rodríguez, que está à disposição, e o atacante Beto da Silva, que ainda não tem condições legais.

Leia mais

Adversários do Grêmio na Libertadores entram em campo neste final de semana

Em vídeo, filho de Grohe troca passes com o pai, de canhotinha

Renato já tem data para escalar os reforços do Grêmio pela primeira vez



O time principal escalado por Renato no coletivo teve: Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Bressan e Cortez; Kaio e Michel; Fernandinho, Miller Bolaños e Everton; Jael. Esta deve ser a base de escalação para o jogo contra o Flamengo. A única mudança provável está na lateral-direita. Wallace Oliveira deve ser substituído ou por Edílson, que se recupera de cirurgia, ou por Léo Moura, que ainda aprimora a parte física.



Em meio ao trabalho, Fernandinho sentiu dores no tornozelo direito em um lance sozinho e deixou o trabalho mais cedo. O jogador foi substituído pelo sul-africano Ty Sandows.

Neste coletivo entre os reservas, os "reservas dos reservas" venceram por 1 a 0 com gol Maxi Rodríguez. O uruguaio estava na equipe escalada com: Dida; Jeferson Negueba, Zé, Lucas Rex e Iago; Arthur e Machado; Ty (Lima), Maxi Rodríguez e Lincoln; Beto da Silva.

Com os titulares, o Grêmio enfrenta o Caxias, no domingo, às 17h, no estádio Centenário, pelo Gauchão. Depois, a equipe reserva gremista irá a Brasília, onde jogará diante do Flamengo, às 21h45min, no estádio Mané Garrincha, pela Primeira Liga.

Leia outras notícias sobre o Grêmio

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES