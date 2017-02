Lucas Barrios desembarcará em Porto Alegre na noite de sexta-feira

Reforço na área

O fazedor de gols do Grêmio já tem hora para chegar em Porto Alegre. Anunciado pelo clube na quarta-feira, Lucas Barrios desembarcará no Aeroporto Salgado Filho na noite desta sexta-feira, por volta das 21h30min.



A chegada ocorrerá no Terminal 2, já que o atacante virá com o voo 2476, da empresa Azul, que deixará o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 20h. Inicialmente, o desembarque estava previsto para o início da tarde. Mas, como Barrios ainda resolve questões burocráticas do desligamento do Palmeiras, a viagem ficou para a noite de sexta.



Assim, Barrios só realizará exames médicos na manhã de sábado. É possível, inclusive, que o centroavante assista à tarde ao jogo contra o Cruzeiro-Poa no Estádio Vieirão, em Gravataí. A data da apresentação oficial do reforço ainda não foi anunciada pelo Grêmio.



