Barrios resolve burocracias em São Paulo antes de vir a Porto Alegre

Deve ficar para o final da tarde de sexta-feira o desembarque de Lucas Barrios em Porto Alegre. O centroavante de 32 anos ainda trata de burocracia em São Paulo pelo seu desligamento do Palmeiras.



O jogador também resolve questões referentes à sua carteira e visto de trabalho no Brasil antes de se apresentar ao Grêmio. Da mesma forma, também entrega apartamento e carro que utilizava na capital paulista.



A tendência é de que o jogador desembarque no final da tarde e só realize exames médicos na manhã de sábado. A data da apresentação oficial do centroavante ainda não foi definida pelo Grêmio.



