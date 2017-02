Pedro Rocha deve assinar renovação com o Grêmio até sexta-feira

Ele fica

A novela da renovação entre Grêmio e Pedro Rocha deve se encerrar até sexta-feira. O último obstáculo para o acerto entre as partes, que era o acordo da forma de pagamento das luvas, foi superado nesta terça-feira - o valor, que é uma premiação ao jogador pelo acordo, será parcelado em 15 vezes. Assim, o contrato será redigido na quarta e será assinado até o final da semana.



O acerto dos valores ocorreu ainda na sexta-feira, como antecipado por ZH no último sábado. A proposta enviada pela direção contemplou o desejo de Pedro e de seu empresário, Hamilton Bernard, para renovar por mais três anos.



Na semana passada, o técnico Renato afirmou que teria uma "conversa séria" com Pedro Rocha sobre a renovação de contrato após a folga concedida ao grupo no domingo e na segunda-feira. O jogador, no entanto, não tem planos de deixar o Grêmio, apesar do assédio do futebol europeu.



Apesar do acerto para a renovação, Pedro Rocha pode ser poupado pelo técnico Renato para o Gre-Nal de sábado. Em recuperação de uma tendinite no tendão de Aquiles, o jogador treina com bola desde a semana passada, mas não foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, no ultimo final de semana.



