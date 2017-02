Negócio avança, e Pedro Rocha deve renovar com Grêmio nesta semana

Mais perto

O Grêmio e o atacante Pedro Rocha devem concluir a negociação para a renovação do contrato por três anos nesta semana. Na sexta-feira, o clube enviou uma nova proposta com valores que contemplam o desejo do jogador e de seu empresário, Hamilton Bernard.



A única pendência, que deve ser resolvida no início da semana, é quanto ao número de parcelas do valor que será pago nas luvas ao atleta, uma espécie de premiação pela renovação de contrato, que será diluída mensalmente no salário.



Na última sexta, o técnico Renato Portaluppi disse que terá uma "conversa séria" com o atacante para definir sua permanência no clube. O jogador, no entanto, não tem planos de deixar a Arena. Apesar de ter recebido sondagens do futebol alemão e também do francês, Pedro Rocha deseja disputar a Libertadores.



Em recuperação de uma tendinite no tendão de aquiles, o atacante já voltou aos treinos com bola na última semana no CT Luiz Carvalho. Mas foi poupado por Renato para o jogo deste sábado contra o Cruzeiro. A tendência é de que Pedro Rocha volte a atuar pelo Grêmio no próximo sábado, no Gre-Nal pelo Gauchão.



