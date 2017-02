Renato revela que terá "conversa séria" com Pedro Rocha

Papo

O atacante Pedro Rocha ainda negocia uma extensão contratual com o Grêmio. E, por isso, o técnico Renato Portaluppi terá uma conversa com o jogador no retorno do elenco ao trabalho depois do jogo contra o Cruzeiro-RS — o jogo é sábado, e a reapresentação ocorrerá na terça-feira.

— Na verdade, não esquento minha cabeça porque o Pedro estava entregue ao departamento médico. Depois desse jogo, na volta da nossa folga do Carnaval, vou ver as condições dele, se renovou ou não renovou. Vou conversar com ele, saber as condições. É importante o treinador saber como está a cabeça do jogador. E aí sim, a partir do momento que voltar na próxima terça-feira, vou pensar seriamente no assunto. Para colocar o jogador em campo, depende de ele estar recuperado da lesão e da cabeça dele. Essa conversa, sem dúvidas vou ter uma conversa séria com ele — destacou o técnico.

Grêmio e o empresário de Pedro Rocha, Hamilton Bernard, negociam um novo acordo desde o fim do ano passado. Segundo o agente, as partes haviam chegado a um consenso, mas o clube teria voltado atrás nos valores referentes a luvas contratuais. O vínculo atual vai até o fim de 2017, e a intenção da diretoria gremista é estender o acordo até dezembro de 2018.

*ZHESPORTES