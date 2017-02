Com festa da torcida, Lucas Barrios desembarca em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Chegou o fazedor de gols

Extravagante. Assim foi a recepção da torcida gremista ao seu novo candidato a ídolo. O centroavante Lucas Barrios desembarcou no Aeroporto Salgado Filho na noite desta sexta-feira, em meio a cânticos e muita festa dos tricolores que esperam encontrar no paraguaio o goleador que faltava para a Libertadores.

A festa para receber Lucas Barrios começou a ganhar a presença de torcedores bem antes do desembarque do paraguaio. Com mais de uma hora de antecedência, tricolores já começavam a se dirigir ao portão para veículos ao lado do terminal 2 do aeroporto. Por volta das 21h20min, a chegada de torcedores com instrumentos e bandeiras deu o tom de como seria a festa até o fim: com muito barulho e presença inclusive de crianças.

O atacante deixou o aeroporto às 22h20min, com o carro cercado por tricolores e já com a camiseta do time. Ele se dirigiu ao hotel em que o Grêmio fica concentrado e deve acompanhar a partida deste sábado, contra o Cruzeiro, no Vieirão.

Descrito pelo técnico Renato Portaluppi como a "pessoa certa para o lugar certo", Barrios chega com status de grande reforço à Arena. E a ansiedade para vê-lo em campo não toma conta apenas dos torcedores.



Com a chegada do jogador, que passará por exames médicos neste sábado, a direção tricolor corre agora para fazer a inscrição do atleta na CBF. Assim, já poderia ficar disponível para o Gre-Nal válido pelo Gauchão, no dia 4 de março, um domingo.



