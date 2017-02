Grêmio corre para inscrever Barrios até o Gre-Nal

Condição legal

Lucas Barrios chega a Porto Alegre na noite desta sexta-feira como grande reforço do Grêmio para a temporada, e o torcedor já projeta sua estreia no Gre-Nal do dia 4 de março, na Arena.

Para que possa ficar à disposição de Renato Portaluppi, Barrios busca agilizar sua documentação legal, como estrangeiro, ainda nesta tarde em São Paulo.

Caso esta etapa seja superada, a única pendência será a inscrição na CBF. Com o feriado de Carnaval, apenas a partir da tarde de quarta-feira o departamento jurídico do Grêmio irá buscar sua regularização através do Boletim Informativo da CBF para que ele possa estrear no clássico e também ficar apto para ser inscrito para a Copa Libertadores.

*RÁDIO GAÚCHA