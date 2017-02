FOTO: Lucas Barrios veste a camisa do Grêmio pela primeira vez

Chegada

O principal reforço do Grêmio para 2017 já vestiu a camisa tricolor. Neste sábado, o atacante Lucas Barrios fez exames médicos e colocou a camiseta para tirar fotos, que foram publicadas no site oficial do clube.

Leia mais:

Leonardo Oliveira: como jogará o Grêmio com Lucas Barrios dentro da área

Facundo Bertoglio: o sonho de ser Riquelme e as lembranças do Grêmio

Sete visões sobre o 9: a avaliação da chegada de Lucas Barrios ao Grêmio

Barrios, de 32 anos, chegou a Porto Alegre no fim da noite de sexta-feira e foi recebido com festa por torcedores com instrumentos e bandeiras tricolores. O atacante deve acompanhar a partida contra o Cruzeiro, pelo Gauchão, no Estádio Vieirão, em Gravataí, e será apresentado nos próximos dias. A direção corre para inscrevê-lo a tempo de jogar o Gre-Nal do próximo sábado, 4 de março, na Arena.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Lucas Ramón Barrios Cáceres

Naturalidade: San Fernando (Argentina)

Nacionalidade: Argentina e Paraguaia

Clubes:

Argentinos Juniors (ARG)

Tigre (ARG)

Temuco (CHI)

Tiro Federal (ARG)

Cobreloa (CHI)

Atlas (MEX)

Colo-Colo (CHI)

Borussia Dortmund (ALE)

Guangzhou Evergrande (CHI)

Spartak Moscow (RUS)

Montpellier (FRA)

Palmeiras

Títulos:

Campeonato Chileno (2008)

Campeonato Alemão (2010-2011 e 2011-2012)

Copa da Alemanha (2011-2012)

Superliga Chinesa (2012)

Copa da China (2012)

Copa do Brasil (2015)

Campeonato Brasileiro (2016)



*ZHESPORTES