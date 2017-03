Aniversariante, Kannemann fala de momento no Grêmio: "Fazer todo o possível para ser campeão

Reconhecimento

O aniversariante do dia no Grêmio é o zagueiro Walter Kannemann. O argentino completa 26 anos nesta terça-feira, e é uma das principais peças do time do técnico Renato Portaluppi.

- Desde o momento que eu cheguei, todo mundo me tratou muito bem. Meus companheiros, dirigentes e a torcida. Busco sempre fazer o melhor trabalho dentro de campo e fazer o melhor. Esperamos continuar brigando por títulos, sabemos que não é fácil, mas vamos fazer todo possível para o Grêmio ser campeão – afirmou.

Leia mais

Gata Fernández é apresentado pelo Grêmio com a 10: "Vou cuidar da camisa do Douglas"

Gata Fernández será inscrito no Gauchão e vira alternativa contra o Brasil-Pel

FGF antecipa horário de Brasil-Pel x Grêmio nesta quarta-feira



Após o treino desta terça no CT Luiz Carvalho, Kannemann foi alvo de brincadeiras dos companheiros. Os outros jogadores do Grêmio o cercaram e atiraram ovos e farinha. O argentino está relacionado para a partida desta quarta-feira contra o Brasil-Pel, às 19h30min.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Play Store

*ZHESPORTES