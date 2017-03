Gata Fernández será inscrito no Gauchão e vira alternativa contra o Brasil-Pel

Na lista

Já com nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), o argentino Gata Fernández será incluído ainda nesta terça-feira da lista do Gauchão. Com isso, vira alternativa para a partida desta quarta-feira, em Pelotas, contra o Brasil.

O Grêmio tem direito a trocar três nomes na lista até 31 de março. Gata pegará a vaga de Douglas ou Jael, que passaram por cirurgia, ou Walace, vendido ao Hamburgo-ALE.

Renato ainda não confirmou a escalação. O treino desta manhã, no CT Luiz Carvalho, teve a primeira parte com portões fechados à imprensa. Quando foi liberado, já ocorria o rachão, com titulares e reservas misturados.

Gata, que destacou-se no treino de segunda-feira, com dois gols, voltou a mostrar desenvoltura nesta terça. Trata-se de um jogador rápido, com movimentação pelo meio e lados do campo, e de forte arremate.

Junto com Edílson, recuperado de lesão muscular, Gata é a nova alternativa de Renato também para a Liberradores. Já o zagueiro Bruno Rodrigo, sem a melhor condição física, não tem data para ser utilizado. Geromel e Maicon, lesionados, ainda seguem fora.

