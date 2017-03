Gata Fernández é apresentado pelo Grêmio com a 10: "Vou cuidar da camisa do Douglas"

Refuerzo

Depois de 10 dias desde sua oficialização, o Grêmio, finalmente, apresentou na manhã, após o treino desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, o meia argentino Gastón Fernández. O reforço de 33 anos, que ganhou a camisa 10 do Grêmio, chega para reforçar o time de Renato Portaluppi na Libertadores.

O meia-atacante, que já teve o nome publicado no BID, embarcará com a delegação para Pelotas e poderá até mesmo estrear diante do Brasil, na noite dessa quarta-feira. Gata Fernández será inscrito no Gauchão na vaga de Douglas, que só voltará a jogar em agosto (quando Gata, então, receberá um novo número).

– É um orgulho estar aqui e fazer parte de uma instituição tão grande. Tenho uma camisa com um número tão significativo, que é do Douglas. E espero que ele volte logo. É um símbolo do clube, um jogador mais que importante para o plantel e, por enquanto, vou cuidar da camisa dele. Tenho ainda o fogo sagrado que tinha aos 20 anos, quando comecei a minha carreira – disse Fernández.

Leia mais:

Gata Fernández será inscrito no Gauchão e vira alternativa contra o Brasil-Pel

Gata Fernández e Edílson: as novas armas para Renato no Grêmio



O jogador argentino explicou o apelido de "gata":

– Gata me colocaram quando era muito jovem, no juvenis do River, pelo meu nome (Gastón) e pelos meus olhos.



O Grêmio adquiriu 70% dos direitos econômicos do argentino por US$ 570 mil (R$ 1,8 milhão) por dois anos de contrato.



Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Play Store

*ZHESPORTES