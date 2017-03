Caso Manu: acompanhado do pai, promessa do Grêmio viaja para Barcelona

Pratas da Dupla





A novela do caso Manu ganhou um novo capítulo nesta terça-feira. Acompanhado do pai, o menino de 10 anos desembarcou em Barcelona. Com dificuldades para passar pelos trâmites de imigração, José Ferreira avisou que iria ficar 20 dias na cidade com o filho, com a previsão de acompanhar o clássico Real x Barça. Ao ser questionado sobre como conseguiria ingressos para o jogo, o ex-funcionário do Grêmio avisou que ganharia as entradas de um amigo.

Na semana passada, o diretor de futebol do Barcelona, Raúl Sanllehí, negou veementemente a possibilidade de que a promessa de 10 anos seria aceita nas categorias de base do clube espanhol. Manu deixou de treinar na Escolinha do Grêmio no início de março após passar por um período de testes no CT do clube catalão em fevereiro.

Deco Nascimento, o diretor geral da Escolinha do Grêmio, afirmou que o clube não foi comunicado de qualquer plano de viagem de Ferreira.

– É uma surpresa que tenha ocorrido esta viagem. Da última vez que conversamos, ele avisou que estava dando uma espairecida em Tramandaí– lamentou.

