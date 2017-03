Após testes no Barcelona, joia da base deixa o Grêmio

Pratas da Dupla

O futuro de Manu, 10 anos, não será mais no Grêmio. Como os meninos até 16 anos ainda não possuem contrato com os clubes, o jovem não tinha nenhum vínculo formal e está livre para acertar com qualquer outra equipe. Após receber um convite do Barcelona no começo do ano, e também de outros clubes europeus, o meia viajou para a Espanha, com autorização do Grêmio, e ficou alguns dias conhecendo a estrutura que formou Messi, Iniesta e Xavi.



Após conhecer a estrutura de clubes europeus, a família de Manu decidiu mudar. O jovem não se reapresentou com os meninos da sua categoria, que iniciou a preparação para as competições de 2017, e irá definir aonde dará seguimento a sua carreira.



Emanuel Ferreira veio do Maranhão em 2014, foi aprovado na avaliação da escolinha do Grêmio e recebeu o convite para permanecer em Porto Alegre. O jogador foi bicampeão da Copa Cidade Verde com a sub-10 do Grêmio neste ano. Sob comando do técnico Allan Barcellos, a equipe gremista somou 11 vitórias e três empates nos 15 jogos disputados, anotando 24 gols e sofrendo apenas seis.

