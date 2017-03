Concentração do Grêmio tem movimentação tranquila no dia da estreia

Quinta de Libertadores

Barinas amanheceu com céu claro e temperatura na casa dos 28 graus. A cidade conhecida como berço do Chavismo será o palco da estreia gremista em sua 17ª participação na Copa Libertadores na noite desta quinta-feira, diante do Zamora.

Renato ainda não anunciou a escalação da equipe, que terá muitos desfalques em relação à conquista da Copa do Brasil — cinco ao todo, contando o volante Walace, vendido ao futebol alemão. Em função disso, o treinador gremista afirma que o "entrosamento preocupa, afinal é apenas 40% do time da Copa do Brasil". Porém, ele diz que confia nos substitutos que serão escalados.

Na manhã desta quinta, poucos jogadores circularam no hall do Living Hotel, onde a delegação tricolor está hospedada. Com a dificuldade de comunicação via Internet, os que arriscaram descer dos quartos, como Léo Moura e Lucas Barrios, buscavam locais onde o sinal fosse um pouco mais forte.

Por volta da hora do almoço, o hotel ficou sem luz. Segundo funcionários do hotel, entre 12 e 15h, eles são obrigados a gerar a própria energia. Por isso, tudo é desligado para que volte em 10 minutos via gerador próprio.

No período da tarde, depois do lanche programado para às 16h, será realizada a palestra e, em seguida, acontecerá o deslocamento para o Estádio de La Carolina.

Foto: Zero Hora / Divulgação