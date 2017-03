Cotação ZH: Bolaños é o melhor do Grêmio no Gre-Nal 412

Qual é a nota?

O Grêmio ficou no empate em 2 a 2 com o Inter no Gre-Nal 412, neste sábado. Apesar de não conseguir a vitória, o Tricolor contou com grande atuação de Miller Bolaños, autor do primeiro gol do jogo. Confira o desempenho dos jogadores do time de Renato Portaluppi:

Marcelo Grohe

No primeiro tempo, trabalhou uma vez só, em chute de Carlinhos. No segundo, precisou redobrar a atenção com o ataque colorado. Não teve culpa nos gols. Nota 6

Léo Moura

Mesmo veterano, suportou bem o ritmo intenso da partida. Formou uma eficiente parceria com Ramiro no corredor direito do gramado. Faltou maior participação em cruzamentos. Nota 6

Geromel

Teve maiores dificuldades no segundo tempo, quando Nico López e Roberson estavam em campo. Mas, no geral, foi seguro. Nota 7

Kannemann

Tem o espírito do clássico. Marcou sempre com energia e ofereceu segurança para a defesa, mesmo quando o ataque do Inter incomodou mais. Nota 7

Marcelo Oliveira

Não teve, na segunda etapa, a liberdade para atacar que havia desfrutado na primeira. Sofreu com a velocidade de Nico López pela direita. Nota 6

Michel

Escalado de última hora no lugar de Maicon, atuou com personalidade. No segundo tempo, complicou-se quando o Inter aumentou a velocidade de suas investidas. Nota 6



Jailson

Ainda está bem abaixo de Walace. Não oferece a mesma segurança na frente da área e tem dificuldades para fazer a transição entre meio e ataque. Nota 5

Ramiro

Multiplicou-se para preencher a faixa direita do campo. Poucos jogadores têm a sua importância tática para a equipe. No fim, trocou de função e voltou ás origens de volante. Nota 8

Bolaños

Muito mais adaptado, tornou-se este ano o dono do time do Grêmio. Armou, partiu para os dribles, fez um gol. Um perigo constante para a defesa do Inter. Nota 9

Pedro Rocha

Muito útil na primeira etapa. Conteve os avanços de William e fez passe para que Bolaños marcasse. Na segunda etapa, bem mais discreto. Nota 6

Luan

Flutuou pelo campo, com categoria e rapidez, fazendo os marcadores persegui-lo. Não teve a mesma qualidade na parte final do jogo. Ainda assim, foi importante. Nota 7



Lucas Barrios

Entrou em um momento delicado para o Grêmio no clássico. Só sua presença dentro da área preocupou muito a zaga colorada. Nota 6



Fernandinho

Parece predestinado para clássicos. Em sua primeira participação, fez o gol que deu o empate ao Grêmio. Nota 7

Lincoln

Foi a tentativa final de Renato Portaluppi em busca da vitória. Desta vez, bem marcado, não conseguiu colaborar de forma mais efetiva. Nota 5

