Exame aponta edema na coxa direita de Marcelo Grohe

Após não atuar contra o Brasil-Pel, o goleiro Marcelo Grohe realizou exame de imagem que constatou edema na coxa direita. O departamento médico não estabeleceu prazo, porém, para domingo, o atleta segue fora. Bruno Grassi deve começar a partida.

Os jogadores que atuaram no empate em Pelotas com o Brasil-Pel ficaram na academia nesta quinta-feira. Num dos campos suplementares, houve uma rápida movimentação para o restante do grupo. As atrações foram Edílson e Gastón Fernandez.

Renato fechará a primeira parte do treino desta sexta pela manhã. Segundo ele, ao final do jogo no Bento Freitas, o time para o confronto com o Veranópolis já está na cabeça. Lucas Barrios está cotado para começar, já que Bolaños está suspenso.

