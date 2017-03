No colo de Renato, garoto com doença rara visita vestiário gremista em Pelotas

Todos pelo Bryan

Um gesto de solidariedade marcou o final do jogo do Grêmio contra o Brasil, em Pelotas. O garoto Bryan dos Santos, de nove anos, foi levado no colo pelo técnico Renato Portaluppi até o vestiário tricolor para conhecer os atletas. Bryan nasceu com mielomeningocele tóraco lombar, doença que o obriga a viver em tratamento constante, sendo necessária uma complexa cirurgia.

Leia mais:

Cacalo: times da Série B jogam sua vida contra times da Série A

Com dor na coxa direita, Grohe será reavaliado nesta quinta-feira

Renato lamenta desperdício de oportunidades do Grêmio contra o Brasil-Pel

O gesto do treinador gremista veio ao encontro de uma campanha permanente desenvolvida pela família junto à torcida do Brasil e que adota o título "#TodospeloBryan". A iniciativa visa angariar fundos para a sequência do tratamento médico. O menino era pura alegria junto aos seus familiares ouvindo as brincadeiras de Renato e tirando fotos com ele.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Play Store

*RÁDIO GAÚCHA