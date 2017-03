Renato lamenta desperdício de oportunidades do Grêmio contra o Brasil-Pel: "A bola pune"

Não gostou

O técnico Renato Portaluppi lamentou o desperdício das oportunidades que o Grêmio criou no empate com o Brasil-Pel. Para o treinador, a sua equipe dominou completamente o adversário. Confira o que disse Renato:

Frustração com o empate

"Dei os parabéns para o meu grupo, jogaram muito bem e criaram as melhores oportunidades. O Brasil-Pel foi uma vez e fez o gol. Dominamos totalmente o adversário. Pelas oportunidade e a forma que jogamos, merecíamos ter saído com os três pontos".

Causa do empate

Criamos muitas oportunidades, o Brasil-Pel não jogou. Acho um gol no primeiro tempo, só queriam colocar a bola na nossa área. Eles se fecharam, nós criamos. Tivemos qualidade para ter várias oportunidades vivas de gol. Infelizmente, fizemos apenas um gol. A bola pune, tivemos várias e fizemos um só".

Ausência do Bolaños e nova opção

"Eu falo para os jogadores ficarem preparados que a oportunidade aparece. Eu não tenho dúvida para domingo, o time já está na minha cabeça. Vamos esperar para ver se ninguém aparece. Não teremos o Miller, mas não tenho dúvidas de quem vai jogar"

Gata Fernández

Qualquer um pode aparecer, está treinando bem. Mas ainda está conhecendo. Mas vamos soltando aos poucos, não adianta botar muto cedo. Aí entra e não vai bem e acham que não é bom jogador. Na hora certa, a oportunidade dele vai aparecer.

Ramiro

"O Ramiro vem se destacando desde a minha chegada, não por mim. Eu só coloquei ele para jogar, e sempre esteve muito bem. Joga em várias posições, fez mais um gol importante e estamos bastante satisfeitos com ele".

