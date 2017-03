FGF inverte horário de jogos da nona rodada da dupla Gre-Nal 

Trocou

A Federação Gaúcha de Futebol inverteu os horários dos jogos da dupla Gre-Nal da próxima semana. O Grêmio, que jogaria às 19h30min, fará sua partida contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, às 21h45min. Enquanto o Inter, que entraria em campo às 21h45min, ficou com o horário das 19h30min.



A alteração é válida para as partidas da nona rodada. Os jogos do final de semana seguem com os horários previamente determinados pela FGF, com Inter x São Paulo, no Beira-Rio, às 19h de sábado, e o Grêmio x Veranópolis, na Arena, às 16h de domingo.



