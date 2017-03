Em recuperação, Douglas aproveita ambiente do CT para evolução: "É bom pisar no gramado de novo"

Confiança

Enfrentando os primeiros estágios da recuperação da cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado, o meia Douglas apareceu no gramado do CT Luiz Carvalho no começo desta semana para matar a saudade da bola. Com a rotina exclusiva de dois turnos diários de fisioterapia, o jogador

– É bom pisar no gramado de novo, queria estar dentro de campo, é angustiante estar de fora e não poder ajudar, mas de fora tento apoiar todos e fazer minha parte no tratamento para que possa voltar ao time e ajudar no segundo semestre – comentou.

A previsão inicial dos médicos do Grêmio é de que, após a cirurgia no joelho, o camisa 10 volte a trabalhar com o grupo de Renato Portaluppi no mês de agosto.

*ZHESPORTES