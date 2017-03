Grêmio vai usar próximos seis jogos para testar alternativas com Barrios e Gata Fernández 

Observação

Os próximos jogos do Grêmio no Gauchão e na Primeira Liga serão utilizados pelo técnico Renato Portaluppi para testar novas alternativas de jogo. A intenção é encontrar a melhor forma de encaixar na equipe os últimos reforços contratados, como o meia Gastón Fernández e, principalmente, o atacante Lucas Barrios.

- Esta é a ideia. O Renato precisa fazer testes para resolver este problema bom que colocamos na mão dele. Além disso, o Miller deve ficar fora por três jogos no Gauchão e outras peças poderão ser testadas - disse o vice de futebol Odorico Roman.

O Grêmio tem mais seis jogos antes do próximo jogo pela Libertadores, contra o Deportes Iquique. Serão cinco partidas pelo Gauchão, contra Brasil, Veranópolis, Novo Hamburgo, Juventude e São paulo, e uma pela Primeira Liga, contra o América-MG.

O leque de possibilidades é grande. Em tese excetuando os quatro defensores, qualquer um dos meio-campistas e atacantes poderia sair para a entrada de ¿La Gata¿ e Barrios.

No jogo desta quarta, às 19h30min, contra o Brasil, em Pelotas, Gastón Fernández deve começar no banco de reservas. A dúvida é se Lucas Barrios fará ou não a sua primeira partida como titular. Em qualquer hipótese, no entanto, os dois serão testados.

