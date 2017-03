Rosario Central endurece negociação por Musto, e Grêmio estuda oferecer Maxi Rodríguez

Dificuldades

A postura do Rosario Central em não aceitar reduzir os valores pedidos por Damián Musto está trancando as negociações da vinda do volante de 29 anos para o Grêmio. Os argentinos insistem em receber cerca de US$ 1,5 milhão pelo jogador, mas a proposta gremista não deve passar de US$ 500 mil.

Apesar do desejo de contar com Musto para o segundo semestre, a direção do Grêmio já definiu que não irá aceitar leilão pelo jogador. Uma alternativa para evitar pagar pelo reforço será oferecida. Para abater o valor, o Grêmio estuda oferecer Maxi Rodriguez como pagamento. Até mesmo o volante Esperon, do grupo de transição, pode ser usado.

Maxi Rodríguez terá seu contrato renovado com o Grêmio, e sem contar com muitas oportunidades, poderá ser negociado como forma de pagamento para o Rosario por Musto. O compromisso atual vence em junho, mas como o uruguaio terá seu visto de trabalho para estrangeiro renovado, o vínculo com o clube também será ampliado até dezembro.

Caso a negociação com Musto continue sem evolução, uma alternativa para a função é Lucas Leiva. O Liverpool aceita liberar Lucas pelo mesmo valor que o Grêmio já ofereceu investir pelo argentino. O problema é acertar um salário dentro da realidade financeira do clube gaúcho.

