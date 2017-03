Romildo fala em negociação "bem encaminhada" para ter André Zanotta como diretor-executivo

Novidades

O Grêmio deve confirmar o nome de André Zanotta, 36 anos, para o cargo de diretor-executivo. O presidente Romildo Bolzan Jr. teve um encontro com Zanotta na Arena na última segunda-feira, e os termos financeiros da proposta foram aceitos. Alguns detalhes ainda impedem o anúncio oficial, mas a direção está confiante em ter um novo profissional no departamento de futebol.

– A negociação está bem encaminhada. Creio que o diretor-executivo já deve estar trabalhando até o começo da próxima semana – confirmou Romildo.

Antes de chegar ao Sport, Zanotta havia sido superintendente e gerente de futebol do Santos. Também teve passagem pela empresa Traffic, empresa de marketing esportivo.



A primeira missão de Zanotta como diretor-executivo do Grêmio será participar da negociação para a contratação de Damián Musto, 29 anos, do Rosario Central. O volante é o alvo do clube para reforçar o meio de campo do técnico Renato Portaluppi para a sequência de 2017.

