Jaílson vê Grêmio com estilo diferente em 2017: "Está mais objetivo na frente"

Avaliação

O volante Jaílson acredita que o Grêmio está apresentando novas características de jogo em 2017. Por influência do técnico Renato Portaluppi, o jogador entende que a equipe está mais objetiva no ataque em comparação com o ano passado.



– O time tem a marcação mais agressiva e está um pouco mais objetivo na frente, buscando mais o gol. É o estilo do Renato – disse Jaílson.

Titular do meio-campo após a venda de Walace, o atleta aproveitou para elogiar o desempenho do companheiro Ramiro na marcação pela meia direita.



– O Ramiro vem de um grande ano, nos ajudou muito no final do ano e está em boa fase. Ele ajuda tanto ofensivamente como na marcação – completou.

Com a lesão de Maicon na panturrilha direita, Jaílson vem formando a dupla de volantes com Michel.

Para o jogo contra o Brasil de Pelotas, marcado para esta quarta, às 19h30min, a dúvida principal é se Renato vai manter a escalação que venceu o Zamora, na última quinta, ou se promoverá a estreia do atacante Lucas Barrios no time titular. O meia recém-contratado Gastón Fernández, já regularizado, também viajou para Pelotas e deve ser atração na equipe durante o segundo tempo.

