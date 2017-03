Grêmio chega a Pelotas com força máxima e mistério sobre utilização de Barrios e de Gata Fernández

Preparação

Com mistério na escalação, o Grêmio desembarcou na tarde desta terça-feira em Pelotas, para o jogo contra o Brasil de Pelotas, marcado para esta quarta às 19h30min. A principal dúvida é se o atacante Lucas Barrios enfim fará a sua estreia no time titular. Quem também viajou foi o meia-atacante argentino Gastón Fernández. Já regularizado, o mais novo reforço do clube pode fazer a sua estreia com a camiseta gremista.



A escalação foi definida em um treinamento ainda em Porto Alegre, com portões fechados. Uma das possibilidades é a manutenção da escalação que venceu o Zamora, com o quarteto ofensivo sendo formado por Ramiro, Miller Bolaños, Pedro Rocha e Luan.

Leia mais

Brasil-Pel x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Gata Fernández é apresentado pelo Grêmio com a 10: "Vou cuidar da camisa do Douglas"

Gata Fernández será inscrito no Gauchão e vira alternativa contra o Brasil-Pel



Porém, Renato pode utilizar as próximas seis partidas que antecedem o próximo jogo da Copa Libertadores, contra o Deportes Iquique, para experimentar diferentes alternativas de jogo, buscando uma maneira de "encaixar" Barrios na equipe.

Se esses testes iniciarem já no jogo contra o Brasil, os principais candidatos para cederem o lugar à Barrios são o volante Michel, o que deixaria a equipe bem mais ofensiva, e o atacante Pedro Rocha, que também sacrificaria um pouco o poder de marcação do time. Por outro lado, se Renato quiser manter a estrutura do meio-campo, Lucas Barrios brigaria com Miller Bolaños e Luan, que são, no entanto, referências técnicas da equipe.

Já a utilização de Gastón Fernández no time titular acarretaria mudanças mais drásticas A tendência é que "La Gata" inicie no banco de reservas e entre no decorrer da partida.

O lateral Edílson, ainda aprimorando a forma física, o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon, lesionados ficaram em Porto Alegre e estão fora do jogo.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Play Store

*ZHESPORTES

o Brasil, os principais candidatos para cederem o lugar à Barrios são o volante Michel, o que deixaria a equipe bem mais ofensiva, e o atacante Pedro Rocha, que também sacrificaria um pouco o poder de marcação do time. Por outro lado, se Renato quiser manter a estrutura do meio-campo, Lucas Barrios brigaria com Miller Bolaños e Luan, que são, no entanto, referências técnicas da equipe.

Já a utilização de Gastón Fernández no time titular acarretaria mudanças mais drásticas A tendência é que "La Gata" inicie no banco de reservas e entre no decorrer da partida.

O lateral Edílson, ainda aprimorando a forma física, o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon, lesionados ficaram em Porto Alegre e estão fora do jogo.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Play Store

*ZHESPORTES