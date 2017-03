Leandro Behs: "D'Alessandro é a figura paterna que o Inter precisa"

Opinião

D'Alessandro é uma espécie de pai para o vestiário do Inter. E para Antônio Carlos Zago também. Não pela idade, é evidente. Mas por tudo o que ele representa para esse time - ainda em formação.

D'Alessandro não foi ao Alfredo Jaconi. Estava suspenso - como ainda vai ocorrer muitas vezes na temporada. Sem o 10, até Zago se perdeu na montagem do time diante do Juventude. Escalou mal e jogou os donos da cada para cima do imaturo Inter. A merecida derrota foi mascarada com o rótulo de injustiça pelos colorados, devido ao equívoco do árbitro.

O fato é que esse Inter que tentará ressurgir das cinzas de 2016 vai demorar a estar pronto. E precisará que D'Alessandro seja mais do que o capitão da equipe. Precisará que ele seja a figura paterna e que carregue o Inter pela mão em 2017.

* ZHESPORTES