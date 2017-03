Neris comenta disputa por vaga na defesa do Inter: "Não me vejo abaixo dos que vêm jogando"

Confiança

O zagueiro Neris está entre os cotados para iniciar o confronto com o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Como até uma derrota por 3 a 0 classifica o Inter para a quarta fase da competição, Zago deve levar a campo um grande número de reservas. É aí que entra o jogador, ex-Santa Cruz.



Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Neris afirmou não saber se será ele um dos eleitos para começar jogando no Beira-Rio. Mas disse que está trabalhando para aproveitar a oportunidade que aparecer.



Com menos oportunidades em comparação aos outros defensores, o atleta também aproveitou para se defender:



— Não me vejo abaixo dos que vêm jogando, mas, como falei, são todos de grande qualidade e isso está sendo mostrado nos treinos. O professor vem escolhendo por opção dele e procuro respeitar e me dedicar mais, para que possa surgir oportunidades — falou.



Se atuar nesta quarta, Neris espera encontrar pela frente um Sampaio Corrêa ofensivo. Nem a vantagem mostrou grande otimismo por parte do defensor.



— (Espero) Um adversário que virá para cima, até porque está atrás no placar. Mas temos que entrar com pés no chão e esperar um adversário bastante difícil.



