Treino indica que Inter pode ter equipe praticamente reserva contra o Sampaio Corrêa

Vai poupar?

O treino desta terça-feira no CT do Parque Gigante não revelou o time que enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quarta pela Copa do Brasil. Porém, o trabalho deu pistas da utilização de uma equipe praticamente reserva para o jogo.



Na atividade, comum em véspera de partidas, os jogadores foram divididos por setores pelo técnico Antônio Carlos Zago, colocando uma série de dúvidas na escalação da equipe. Apenas a linha defensiva ficou mais clara em relação ao restante da equipe. Comandados pelo auxiliar Odair Hellmann, quatro jogadores formavam o setor: William, Neris, Ernando e Iago. Daí para a frente tudo é mistério. Nem mesmo a presença do goleiro Danilo Fernandes é assegurada, já que o titular da meta fez trabalhos na academia e não chegou a aparecer no gramado.



Leia mais:

Inter x Sampaio Corrêa: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Saiba por que o Inter não inscreveu o jovem Iago no Gauchão

Jô diz que passagem pelo Inter foi "pior momento" da sua vida



A tendência é que o Inter tenha um time reserva a fim de preservar os titulares para o confronto de sábado contra o São Paulo-RG pelo Gauchão, competição onde a situação colorada é complicada. Já na Copa do Brasil a vantagem do Inter é muito grande. Como venceu o jogo de ida no Maranhão por 4 a 1, pode até mesmo perder por dois fila de diferença que ainda assim avançará à próxima fase da competição.

Uma provável escalação para o jogo desta quarta tem: Danilo Fernandes (Marcelo Lomba); William, Neris, Ernando e Iago; Anselmo, Fabinho (Ferrareis), Charles (Seijas) e Roberson; Valdívia e Carlos.



*RÁDIO GAÚCHA