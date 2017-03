Com dor na coxa direita, Grohe será reavaliado nesta quinta-feira

Problema

Marcelo Grohe pode ser mais um titular do Grêmio no departamento médico. O goleiro ficou de fora do empate com o Brasil-Pel após sentir um desconforto na coxa direita durante o aquecimento para a partida. As dores podem forçar uma mudança no gol para o jogo do próximo domingo, às 16h, contra o Veranópolis.

Mesmo sem condições de atuar, Grohe ficou no banco no Bento Freitas. Caso Marcelo tenha alguma lesão detectada no exame que será realizado, Bruno Grassi e Leo são as alternativas:

– Ainda não sei como o Marcelo vai estar. Se o Renato precisar, estarei pronto – comentou Leo, após o empate com o Brasil-Pel.



