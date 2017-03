Odorico Roman confirma a contratação de André Zanotta como diretor-executivo do Grêmio

Anunciado

Vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman usou a entrevista coletiva após o jogo contra o Brasil-Pel para confirmar a contratação de André Zanotta como novo diretor-executivo do clube. O profissional de 36 anos já tem data para chegar a Porto Alegre.



— Ele chega na segunda-feira. Vamos fazer um programa para conhecer a escolinha, a base, a transição e o profissional e, aos poucos, vai começar a dar o toque pessoal nas coisas que tem capacidade de fazer — disse Roman.



Segundo o vice de futebol gremista, oito profissionais foram entrevistados. Dois chegaram a uma segunda rodada, até que fosse definido o novo contratado.



Zanotta já trabalhou no Sport e no Santos. Também teve passagem pela empresa Traffic, empresa de marketing esportivo.



