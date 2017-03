Grêmio encaminha acerto com ex-executivo de Santos e Sport

Cargo em aberto

O advogado paulista André Zanotta, 36 anos, surge como o nome mais cotado para assumir como executivo de futebol do Grêmio, depois da falta de acerto financeiro entre o clube e Felipe Ximenes.



Com passagens por Santos e Sport, Zanotta foi sabatinado nos últimos dias pelo vice de futebol Odorico Roman e por Paulo Luz, secretário-geral.

O anúncio, contudo, ainda depende da aprovação do Conselho de Administração.



Zanotta enfrentou dificuldades no Sport, conforme Marcos Leandro, editor de esportes do Jornal do Commercio, de Recife.



Contratado no final de 2015, era dele a tarefa de dar sequência ao exitoso trabalho de Nei Pandolfo, marcado por títulos como a conquisa da Copa Nordeste.



Seu maior acerto foi a volta de Diego Souza, que havia trocado o clube pelo Fluminense.

Três erros em contratações, contudo, abalaram a imagem do executivo junto aos torcedores. Os dois primeiros foram o atacante Reinaldo Lenis, colombiano, que custou R$ 2,5 milhões, e o meia Mark González, chileno, que não corresponderam em campo.



O terceiro caso, o lateral-direito Auro, foi considerado ainda mais grave. Trazido do São Paulo para o Brasileirão, o jogador não obteve autorização legal para atuar por já ter uma atuado por um terceiro clube, Linense, pela Copa do Brasil.



- A responsabilidade pelas contratações não era somente dele. Na verdade, Zanotta apenas executava o que era pedido pela direção - ameniza o jornalista.



Antes de chegar ao Sport, Zanotta havia sido superintendente e gerente de futebol do Santos. Também teve passagem pela empresa Traffic, empresa de marketing esportivo.

