Grêmio fará nova investida por volante Damián Musto

O Grêmio iniciará uma nova rodada de negociações para definir a compra de Damián Musto, 29 anos.

O volante do Rosario Central tem o perfil escolhido pela direção para ser o substituto de Walace, vendido ao Hamburgo no início do ano. Apesar da proposta pelo jogador argentino, o prazo de inscrição para a Libertadores, encerrado na última quarta-feira, dificultou um acerto. Com mais tempo para negociar, os gaúchos apostam em uma nova investida para garantir a Renato Portaluppi mais uma opção.

Na semana passada, o Grêmio ofereceu US$ 750 mil dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. Os argentinos exigiram US$ 1,5 milhão pelo atleta e não aceitaram diminuir a pedida. Apesar da tentativa do vice de futebol, Odorico Roman, que se arrastou até o horário limite em que a Conmebol permitiria inscrições para a Libertadores, o Rosario Central manteve a postura: não negociaria Musto .

— Ficamos até 14h, 15h30min, para tentar uma negociação e conseguir a inscrição ainda na quarta-feira. Mas não foi possível — lamentou o vice de futebol Odorico Roman.

Mesmo com a primeira negativa, o Grêmio não desistirá de buscar o jogador. O problema é que o regulamento da Fifa dificultará o aproveitamento de Musto em 2017. Como a janela de transferências internacional fechará no dia 4 de abril, e só reabrirá em 20 de junho, o argentino só poderá ser um reforço para o segundo semestre.

— O clube dele só libera a partir de maio — disse o presidente Romildo Bolzan.

Caso consiga convencer a direção do Rosario Central e também avance às oitavas de final da Libertadores, o Grêmio pretende contar com Musto na busca pelo Tri da América. A fase de grupos será concluída no dia 25 de maio. E o clube tem a informação de que a disputa das oitavas de final será apenas a partir de 5 de julho.

— O jogo contra eles no ano passado nos chamou a atenção. Musto é um jogador de muita imposição, força na marcação, bom desarme e de destaque no jogo aéreo. É um marcador técnico, um volante que sabe armar. É um atleta com um perfil muito importante para uma disputa como é a da Libertadores — resumiu o vice de futebol, Odorico Roman.

Na Argentina, Musto é um dos poucos remanescentes do Rosario Central que eliminou o Grêmio nas oitavas de final da Libertadores em 2016. Após a boa campanha, saíram os jovens destaques. Restaram o volante e o centroavante Marco Ruben como referências no clube.

— Os meias Lo Celso, Cervi e Montoya foram vendidos. Donatti e Larrondo bateram o pé e foram embora. Caiu no colo do Musto ser uma referência. Ele é muito cascudo, uma referência de um dos grandes times recentes do Rosario — explica Lucho Silveira, analista de futebol sul-americano da Rádio Gaúcha.

Na Argentina, a informação é de que Grêmio e Musto já se acertaram. Resta que o Rosario Central cumpra a sua promessa, e libere o jogador para aceitar um contrato com valores acima do que o futebol argentino pode arcar.

— Musto é um volante nato, o cão de guarda da defesa. Posiciona-se em frente aos zagueiros e não sai muito. Com o Coudet, se posicionava como um zagueiro em algumas situações. Marcador muito forte, muito físico. Ele recupera a bola e dá para o companheiro. Walace tem mais saída de jogo, mas o Musto marca muito mais — comentou Silveira.

