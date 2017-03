Grêmio faz pré-inscrição de Bruno Rodrigo e Gata Fernández para Libertadores

Reforços

O Grêmio corre para regularizar mais dois reforços para a Libertadores. Depois da baixa de Pedro Geromel, com a costela fraturada no Gre-Nal, a equipe tricolor acertou a contratação de Bruno Rodrigo, que estava sem clube após a saída do Cruzeiro. Para ganhar tempo, o Grêmio já encaminhou os nomes do zagueiro e do meia argentino Gata Fernández à Conmebol.



A pré-inscrição se fez necessária por conta da documentação não estar regularizada perante à CBF, uma exigência para jogar a competição Sul-Americana. O Grêmio já recebeu o sinal positivo da Conmebol, de que os dois jogadores estão registrados e aguardam a publicação dos dois nomes no Boletim Informativo da CBF.



O time de Renato Portaluppi estreia na Libertadores nesta quinta-feira, às 19h30min, diante do Zamora, na Venezuela.



