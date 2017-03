Experiência em final de Libertadores e títulos: conheça Bruno Rodrigo, zagueiro a caminho do Grêmio

Reforço na defesa

O zagueiro Bruno Rodrigo assinará contrato com o Grêmio nesta quarta-feira assim que for aprovado nos exames médicos. O defensor, de 1m86cm, estava livre no mercado depois de deixar o Cruzeiro e foi visto como uma boa alternativa para o elenco, que terá o desfalque de Pedro Geromel nas próximas semanas. A velocidade do acerto em função do jogador não ter contrato foi decisiva no desfecho das negociações.

Bruno Rodrigo Fenelon Palomo é natural de Andradina, em São Paulo. Pelas categorias de base, rodou por São José dos Campos, Jalesense e Portuguesa, time pelo qual se profissionalizou em 2006, pouco antes de completar 21 anos.

Depois de um bom desempenho na Lusa, foi contratado em dezembro de 2009 pelo Santos para ter sua grande chance na carreira. Em 2010, uma sequência de lesões atrapalhou seus planos. Ele só foi aparecer bem na Vila Belmiro em 2011. Com o time, chegou a ser campeão da Libertadores — no jogo de ida da final diante do Peñarol, foi titular ao substituir Edu Dracena.

Em 2013, Bruno Rodrigo optou por aceitar a oferta do Cruzeiro. No time mineiro, foram dois títulos do Campeonato Brasileiro. Ano passado, perdeu espaço e acabou não renovando contrato para 2017 — o time mineiro investiu na contratação do equatoriano Kunty Caicedo, do Independiente del Valle.

Aos 31 anos, Bruno Rodrigo ficou livre no mercado. Com a lesão de Pedro Geromel e a pressa da direção gremista para reforçar o setor, a negociação com o experiente defensor foi fechada rapidamente.

Um detalhe interessante sobre Bruno Rodrigo é sua disciplina. Em uma década como profissional, de acordo com o site Soccerway, foi expulso apenas duas vezes — uma delas, na Portuguesa, diretamente. Outra, já no Cruzeiro, pelo segundo cartão amarelo.

Títulos da carreira de Bruno Rodrigo:

Libertadores (2011, Santos)

Recopa Sul-Americana (2012, Santos)

Campeonato Brasileiro (2013 e 2014, Cruzeiro)

Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012, Santos)

Campeonato Mineiro (2014, Cruzeiro)

Série A-2 do Campeonato Paulista (2007, Portuguesa)

Foto: Zero Hora / Divulgação

*ZHESPORTES