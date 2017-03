As virtudes de Gata Fernández que mais encantam Renato Portaluppi

Reforço tricolor

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, já assistiu a vários vídeos do meia-atacante argentino Gastón Fernández, um dos reforços contratados recentemente para a disputa da Copa Libertadores da América, e gostou do que viu. A ideia do treinador é observar as principais virtudes do atleta para analisar a melhor forma de utilizá-lo.



— Tenho visto vários jogos dele. É um jogador dinâmico e inteligente. Ele faz a equipe jogar e é um atleta que chega na área — definiu Renato, em entrevista concedida pouco antes da viagem a Barinas, na Venezuela, onde o time gremista estreia na Libertadores, contra o Zamora nesta quinta.



Conhecido como La Gata, Fernández ainda não está disponível para a partida em Barinas, mas já poderá atuar na segunda rodada, contra o Deportes Iquique, do Chile, no dia 11 de abril.

— Espero que ele possa fazer a mesma coisa que já vem fazendo e possa nos ajudar bastante. Na volta (da Venezuela), vamos buscar observá-lo melhor nos treinamentos com bola — completou o técnico.

Gata Fernández tem 33 anos e assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2018, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada ao final do vínculo.